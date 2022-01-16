Elazığ Belediyesi Voleybol, Yeni Mardin'i 3-0 mağlup etti

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’un 9. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mardin’i setlerde 30 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta sezonun ikinci yarısı başladı. 9. hafta maçında Yeni Mardin Spor Kulübü ile Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibini rahat bir oyunun sonunda 30 mağlup etti. Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler, 252, 254 ve 252 şeklinde oluştu.
Puanını 20’ye yükselterek maç eksiğiyle zirve takibini devam ettiren Elazığ Belediyesi Voleybol, 10. haftada Lice Gençlik’i ağırlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.