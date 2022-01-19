Araca bağladığı iple karda kaydı

Elazığ'da bir kişi, hafif ticari aracın arkasına bağladığı iple karda kayak keyfi yaptı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar gece saatlerinde sokakta kayarak eğlendi. Karda kaymak isteyen iki arkadaş ise farklı bir yöntem denedi. Vatandaşlardan biri aracı kullanırken, diğeri hafif ticari araca bağlı ipe tutunup kaydı. Hayatlarını tehlikeye atan vatandaşların ilginç eğlencesi ise bölgedekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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