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Deprem izolatörü şiddeti yarı yarıya az hissettiriyor Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 872 deprem izolatörü sayesinde 24 Ocak'taki 6.8’lik depremin yarısı hissedildi Türkiye’nin en önemli yatırımlarından şehir hastaneleri, en zor zamanlarda vatandaşların yardımına koştu

İHA

Elazığ'da 2018'de hizmet vermeye başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde vatandaşların yardımına koştu. Hastanede depremzedelerin tedavileri yapılırken, hastane içerisinde bulunan 872 deprem izolatörü ise depremin yarı oranda daha az hissedilmesini sağladı.

Deprem izolatörü şiddeti yarı yarıya az hissettiriyor Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 872 deprem izolatörü sayesinde 24 Ocak'taki 6.8’lik depremin yarısı hissedildi Türkiye’nin en önemli yatırımlarından şehir hastaneleri, en zor zamanlarda vatandaşların yardımına koştu

Elazığ’da 2018’de hizmet vermeye başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde vatandaşların yardımına koştu. Hastanede depremzedelerin tedavileri yapılırken, hastane içerisinde bulunan 872 deprem izolatörü ise depremin yarı oranda daha az hissedilmesini sağladı.
Elazığ’da 24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi de yaralanmıştı. Depremde yaralanan vatandaşların bir bölümü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi. Hastane binasında yer alan 872 adet deprem izolatörleri mevcut olarak 6.8'lik depremi üst katlara yarı yarıya az hissettirdi. 2018 yılında hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi başta 24 Ocak depremi olmak üzere daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığında da Türkiye’nin en önemli yatırımlarının olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

“Hastanemiz dünyada deprem izolatörü açısından en büyük ve kaliteli yapıya sahiptir”
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin Ağustos 2018 tarihinde hizmete başladığını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, “Hizmete başladıktan itibaren yaklaşık 3 buçuk yıl süre içerisinde yüksek teknolojisi, deneyimli sağlık personeli ve aynı zamanda geniş bir fiziki mekaniği ile hem bölgemize hem de şehrimize hizmet etmektedir. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 3 buçuk yıllık süre içerisinde iki büyük sınav vermiştir. Bunlardan biri 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremdir. Bu depremde hastanemizde hiçbir hizmet aksaması oluşmadan gerek acil servisi, gerek ameliyathaneleri gerekse de yoğun bakımlarıyla hizmetini sürdürmüş ve depremin olduğu saat 20.55 civarındayken 21.15’te ilk hastamızı kabul ettik. Hastamızı hem acilde hem de gerekli yerlerde bütün tedbirler alınarak hizmette bir süreklilik devam etmiştir. Özellikle deprem sürecinde 7 bin 935 hastadan 310 hasta hastanemize depremzede olarak müracaat etmiş bunların 35 tanesine yatış verilmiş 11 hasta yoğun bakımda tedavi edilmiş 17 hastamız ise ameliyathaneye alınarak çeşitli sebeplerle ameliyatları gerçekleştirilmiştir. Deprem olduğu ve depremden sonraki süreçte artçı depremler devam ederken bizim hastanemizde ameliyatlar da devam ediyordu. Hastanemiz dünyada deprem izolatörü açısından en büyük ve kaliteli yapıya sahiptir. Hastanemizde 872 adet sismik izolatör bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sismik izolatör yapısı hastanemizde deprem süresince hizmette hiçbir aksamaya yol açmadan hizmetlerin devam etmesini sağlamıştır” dedi.

"Depremin yarısını hissetmemizde 872 adet sismik izolatörler etkili oldu"
Hastane hakkında bilgi veren Prof. Dr. Keleş, “Depremin olduğu an depremin büyüklüğü 6.8’di ama hastanemizde hissettiğimiz oran hemen hemen bunun yarısı kadardı. Bunda da 872 adet sismik izolatörlerin çok büyük bir katkısı oldu. Deprem olduğu anda insanlar hastane içerisine doğru kaçıştığını görüntülerde tespit ettik. Çünkü hastalar dışarının içeriye göre daha tehlikeli olduğu değerlendirildi. Hastanemiz daha da güvenli olduğu için içeri girmelerine de tanık olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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