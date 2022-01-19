Elazığ’da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi yasaklandı

Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi bir süre yasaklanırken, binek araçların ise kar lastiği ve zincir ile kontrollü bir şekilde geçişlerinin olacağı bildirildi.

Elazığ’da kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği tedbirlerini almaya devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "ElazığMalatya, ElazığDiyarbakır, ElazığBingöl ve ElazığTunceli yollarında gidiş geliş istikametleri çekici kamyon gibi ağır tonajlı araçların geçişlerine yoğun kar yağışı, buzlanma ve bunlara bağlı aksamalar nedeniyle müsaade edilmemektedir. Binek araçlardan kış lastiği bulunmayanların veya zincir takmayanların aynı güzergahlarda geçişlerine müsaade edilmemektedir. Kış lastiği veya zincir bulunan araçların geçişleri kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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