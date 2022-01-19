Uzman estetiysen Zübeyir Dalmış’tan cilt bakımı önerileri

Uzman estetisyen Zübeyir dalmış, cildin kendilerini dış dünyaya karşı koruyan bir parçalarının olduğunu belirterek cilt bakımı hakkında bilgiler verdi.

Cilt bakımının, görünümü iyileştirmek ve desteklemek adına yapılan çeşitli dermatolojik ve kozmetik uygulamalar olduğunu belirten Dalmış, bu işlem dizilerinin adım adım uygulanmasının cildi doğal, sağlıklı, canlı ve ışıltılı bir görünüme kavuşturduğunu söyledi. Dalmış, “Cildimiz aynaya baktığımızda bizi karşılayan ve bizi dış dünyadan koruyan eşsiz bir parçamızdır. Fakat onun bize sağladıklarının karşılığı olarak aynı şekilde bizde onu korumalı, ona düzenli olarak bakmalı ve dikkat etmeliyiz. Bunun için ise aslında gün içerisinde çok kısa bir vaktimizi alacak olan birçok uygulama bulunuyor. Eğer onları bir düzene koyar ve günlük, haftalık, aylık periyotlar şeklinde uygularsak cilt bakımında çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Doğal bir cilt için yapılması gereken en önemli adım temizliktir. Gün içerisinde yüzümüzde oluşan kir ve kalıntıların temizleme jeli ve su yardımıyla temizlenmesi cildin nefes almasını ve yapılacak diğer uygulamaların daha iyi sonuç vermesini sağlar. Temizleme işlemini bakım rutininizin ilk adımına koyun ve her gün düzenli olarak gerçekleştirin. Temizleme işleminden sonra renklendirici gibi kimyasal maddeler içermeyen cilt dostu bir tonik, makyaj kalıntıların giderilmesinde, cildin sıkılaşmasında ve canlılık kazanmasında önemli rol üstleniyor. Bu işlemi ikinci adım olarak düzenli bir şekilde devam ettirin. Diğer bir önemli husus olan nemlendirme, cildin birçok nedenden dolayı kaybettiğini geri kazanmasını sağlar. Böylece cildiniz yumuşak, canlı ve sağlıklı bir görünüme sahip olur. Kırışıklıkların da oluşmasının önüne geçen nemlendirici kullanımını günde iki kez gerçekleştirin” dedi.



"Yüz maskesi kullanın"

Doğal bir cilt için en önemlisinin de tamamen doğal malzemelerden hazırlanabilecek çeşitli maskelerin kullanılması olduğunu vurgulayan Dalmış, “Kolayca ulaşılabilecek ürünlerden ortaya çıkarılan birçok doğal maske bulunmakta ve bu karışımlar cildi derinlemesine temizlemektedir. Bal ve zeytinyağı gibi doğal malzemelerin kullanımı cilde yumuşaklık, parlaklık ve canlılık vererek doğal görünüme ulaştırmaktadır. Yaşam şeklimiz ve gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz ya da gerçekleştirmediğimiz birçok alışkanlığımız aslında doğal bir cilt üzerinde oldukça etkili. Biz fark etmesek bile cildimiz sahip olduğumuz düzene göre kendini gösteriyor. Doğal bir cilt için dengelememiz gereken şeylerin başında su tüketimimiz geliyor. Günlük 1,52 litre su tüketimi ışıldayan, pürüzsüz bir cildin anahtarı oluyor. Gün içerisinde sahip olduğumuz içecek alışkanlığımızı değiştirebilir ve kafeinli ya da asitli içecekleri azaltarak bunların yerine su tüketimini arttırabilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli beslenmekte başta gelen faktörlerden bir tanesi oluyor. Eğer vitaminlerce ve minarelerce zengin olan doğal yiyeceklerle beslenmeye önem verirseniz cildinizi oldukça pürüzsüz bir yapıyla buluşturabilirsiniz. Kaliteli bir uykuda cilt üzerinde etkili olan önemli bir etkendir. Sırt üzeri yatmak yüzde oluşacak kırışıklıkları engeller ve yüksek yastık kullanmak kan dolaşımını kolaylaştırır. Ayrıca uykunuzu makyajınızla tamamlamayın. Uyumadan önce mutlaka temizlerseniz bu alışkanlık haline gelir ve ciltte yaşlanma ile sivilce oluşumunu engellersiniz. Ilık su ile duş almak da cilt kuruluğunun önüne geçmenin formülü oluyor. Böylece cildinizin nem kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz. Düzenli egzersiz kan dolaşımını arttırıyor. Bu da daha dinç cilde erişimi kolaylaştırıyor. Haftada en az iki gün spor yapabilirsiniz” diye konuştu.

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