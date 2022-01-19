Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

İHA

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

Elazığ’da bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni alırken, izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.
Elazığ'da dün öğlen itibariyle aralıksız devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyü gören Elazığlı bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harput yöresine özgü türkü eşliğinde çekilen halay görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni alırken, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman estetiysen Zübeyir Dalmış’tan cilt bakımı önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetiysen Zübeyir Dalmış’tan cilt bakımı ...
Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı (2)
Elazığ’da eskrim antrenmanları başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da eskrim antrenmanları başladı
Elazığ’da 30 haneli köy, kar altında kaldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 30 haneli köy, kar altında kaldı
Elazığ’da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların ...
Elazığ’da hasta çocuğun yardımına UMKE ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Elazığ’da hasta çocuğun yardımına UMKE ekipleri ...
Elazığ’da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 ...
Elazığ’da kar sevinci
YEREL HABERLER Elazığ’da kar sevinci
Elazığ’da horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı
Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor
Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası
Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı
Deprem izolatörü şiddeti yarı yarıya az hissettiriyor Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 872 deprem izolatörü sayesinde 24 Ocak'taki 6.8’lik depremin yarısı hissedildi Türkiye’nin en önemli yatırımlarından şehir hastaneleri, en zor zamanlarda vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Deprem izolatörü şiddeti yarı yarıya az ...
Araca bağladığı iple karda kaydı
YEREL HABERLER Araca bağladığı iple karda kaydı
Elazığ merkeze bağlı köy yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Elazığ merkeze bağlı köy yolları kar nedeniyle ...
Elazığ’da belediye ekipleri gece de karla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da belediye ekipleri gece de karla ...
Elazığ'da okullara kar tatili (3)
YEREL HABERLER Elazığ'da okullara kar tatili (3)
Elazığ'da okullara kar tatili (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da okullara kar tatili (2)
Fırat Üniversitesinde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesinde eğitime kar tatili
Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri ...
Elazığ’da 2021 yılında 1 milyar 497 milyon TL yatırım teşviki
YEREL HABERLER Elazığ’da 2021 yılında 1 milyar 497 milyon TL yatırım ...
Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor ...
Elazığ’da karın keyfini çocuklar çıkardı
YEREL HABERLER Elazığ’da karın keyfini çocuklar çıkardı
Elazığ’da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da trafik kazaları ardı ardına yaşandı
YEREL HABERLER Elazığ’da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı Kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.