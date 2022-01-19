Elazığ kulüplerine kar engeli

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK antrenmanlarını fitness salonunda yaptı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK, şehirde etkili olan yoğun kar yağışından nasibini aldı. TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında Başkent Gözgözler Akademi FK ile evinde karşılaşacak olan Elazığspor, antrenman sahasında yapması gereken çalışmayı yoğun kar yağışından dolayı fitness salonuna aldı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 21. haftasında Kızılcabölükspor’la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK ise yoğun kar yağışından dolayı sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi. Öğlen sonu yapılması gereken antrenman ise iptal edildi.

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