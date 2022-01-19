Kar nedeniyle rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

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ElazığKovancılar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle Kovancılar karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. ElazığKovancılar arasında yer alan Gülüşkür köprüsü kontrol noktasından sonraki rampada kar ve buzlanmadan dolayı kayan tırlar yolda kaldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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