Yolda kalan araçlara zincir takan güvenlik güçlerinden sürücülere çorba ikramı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı halen devam ederken, jandarma ve emniyet ekipleri yolda kalan araçlara zincir takarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı 2 gündür sürüyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kar yağışıyla beraber yollarda buzlanma da meydana gelirken, olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına Mehmetçik yetişti. Sürücülere yardım edip araçlarına zincir takan ekipler, vatandaşlara çorba ikramında bulunarak takdir topladı.

Ekipler, ayrıca kent merkezi başta olmak üzere Baskil ve Palu ilçelerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunup, çocuklarla kardan adam yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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