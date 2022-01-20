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Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

İHA

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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