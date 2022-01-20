Elazığ’da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu

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Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşların imdadına Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yetişti.

Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde oluşan buzlanmadan dolayı emniyet ekipleri trafikte yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. Bir yandan yolda kalan araçları iten görevliler, diğer yandan da kulübelerdeki sıcak suyla araçların donan aksamlarını çözmeye çalıştı. Trafik polisleri, araç sahiplerini bu dönemlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde bilgilendirdi.

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