Elazığ’da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde kar altında donmak üzere olan yavru köpeği trafik polisleri kurtardı. Polis kulübesine alınan köpek, elektrikli ısıtıcı ile ısındı.

Baskil’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde devriye görevi yapan trafik polisleri, kar altında kalan ve donmak üzere olan yavru köpeği fark etti. Yavru köpeği polis kulübesine götüren ekipler, elektrikli ısıtıcı açarak hayvanın ısınmasını sağladı. Polislerin duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

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