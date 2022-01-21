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Kar Elazığ'ı beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İHA

Kar Elazığ'ı beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından Fırat Üniversitesi kampüsünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle ülke genelinde çoğu ilde okullar tatil olurken, Fırat Üniversitesi kampüsünde, beyaz gelinliğin ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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