Elazığ’da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde hastalanan vatandaşa, 11 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla ulaşıldı.

Elazığ’da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ’ın Arıcak ilçesi de yoğun kar yağışından dolayı kapandı. Burada rahatsızlanan Yusuf Tunç’un ihbarını alan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin de desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekipleri, 11 saatlik çalışmanın ardından yolu açabildi. Yolların açılması ile paletli ambulans bölgeye giderek hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulans ile Arıcak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.