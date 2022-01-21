Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler

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Elazığ’da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, bu sırada kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ElazığBingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu. O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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