Elazığ’da asayiş uygulamalarında 171 şahıs yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 171 şahsın yakalandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 171 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 13’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 10 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

Denetimler esnasında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 43 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 169 gram esrar maddesi, 17 gram metanfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

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