Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti; 14 bin 556 konut hak sahiplerine verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti; 14 bin 556 konut hak sahiplerine verildi

DHA

Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti; 14 bin 556 konut hak sahiplerine verildi


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin yapılması planlandı. Bugüne kadar 14 bin 310 konut ve 246 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken, devletin çalışmasıyla ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu. 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanarak toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin planlanması yapıldı. Şimdiye kadar 14 bin 310 konut ve 246 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Geri kalan konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.
'EŞİMİ VE OĞLUMU KAYBETTİM'
Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Kalay Apartmanı'nın ikinci katında oturan Ayşe Yıldız (35), binanın yıkılmasıyla birlikte eşi Hüseyin ile oğlu Onur'u kaybettiğini belirterek, "Deprem sırasında hepimiz bir aradaydık. Herkes gibi biz de dışarıya kaçmaya çalıştık. Depreme kapıda yakalandık. Eşim, oğlum ve kızım birlikte, annem merdivendeydi. Eşimin kafasından ve ağzından kan geliyordu. Kızım yanımdaydı, onu kucağıma aldım. Nefes alıyordu, kendine geldi. İki can gitti, ikisini de Rabbim bağışladı. Annem ile kızımı bağışladı ama oğlum ve eşim gitti. Oğlumun son sözü, 'anne ben şehit oluyorum' oldu. Kızımı 24 saatte çıkardılar. Ben en alttaydım. Eşimle oğlumu çıkardıktan sonra beni 28 saatte çıkardılar. Ayaklarım ezildi, 14 defa ameliyat geçirdim. Yüsra da 7 defa ameliyat geçirdi. Hala hastanedeyiz, fizik tedavimiz devam ediyor. Deprem denildiği zaman, azıcık sallandığımız zaman o anı yaşıyorum. Hiçbir zaman unutmadım" dedi.
'30 GÜN SONRA KONTEYNER KENTLERİ TESİS ETTİK'
Elazığ Valisi Ömer Toraman "24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden sonra Elazığ'da 37 vatandaşımızı, Malatya'da da 4 vatandaşımızı kaybettik. 1466 vatandaşımız da deprem nedeniyle çeşitli derecelerde yaralandı. Depremin etkisinden dolayı yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızdan 45 tanesini arama kurtarma ekipleri çok büyük bir performansla, gayretiyle sağ çıkarmayı başardılar" diye konuştu.
Dünyada örneği az olabilecek bir süratle depremden 30 gün sonra geçici barınma merkezlerini, konteyner kentleri tesis ettiklerini belirten Vali Toraman, "Şu ana kadar vatandaşımıza doğrudan yapılan ayni ve nakdi yardımların toplamı 820 milyonun üzerinde. İçişleri Bakanlığımız, TOKİ ve AFAD Başkanlığı'mız olağanüstü gayret göstererek yeni yerleşim alanlarında yeni mahalleler, yeni yaşam alanları oluşturarak konutları inşa ettiler. Bugün itibarıyla Elazığ'da 24 bin 479 vatandaşımız hak sahibi. Şu ana kadar anahtarını teslim alıp, konutuna taşınan vatandaş sayımız 14 bin 310 seviyesinde. Peyderpey bu sayı artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-01-21 12:45:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü ...
Baskil Kaymakamlığı sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamlığı sokak hayvanlarını unutmadı
Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı
Elazığ’da asayiş uygulamalarında 171 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş uygulamalarında 171 şahıs yakalandı
Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler
YEREL HABERLER Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler
Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ve 243 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından 17 bin 95 konut ...
Elazığ'da depremzedeler için yapılan 493 konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedeler için yapılan 493 konut için ...
Elazığ’da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti
YEREL HABERLER Elazığ’da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans ...
Elazığ’da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Elazığ’da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ...
Kar Elazığ'ı beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Kar Elazığ'ı beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık ...
Elazığ’da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler ...
Hentbolda şampiyonlar Elazığ’dan
YEREL HABERLER Hentbolda şampiyonlar Elazığ’dan
Elazığ’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı
Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği
YEREL HABERLER Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği
Dalmış Beauty’den botoks uyarısı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty’den botoks uyarısı
Dersim Sahan Kaynak, sahalara dönüyor
YEREL HABERLER Dersim Sahan Kaynak, sahalara dönüyor
Elazığ’da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu
YEREL HABERLER Elazığ’da yolda kalan vatandaşların yardımına trafik ...
Elazığ’da jandarma ekiplerinden yürekleri ısıtan hareket: Sokak hayvanlarını elleri ile beslediler
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma ekiplerinden yürekleri ısıtan ...
Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler
YEREL HABERLER Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler
Elazığ Belediyesinden karla mücadele ekiplerine ikramiye jesti
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesinden karla mücadele ekiplerine ...
Elazığ'da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı
Elazığ’da 3 arkadaş kardan ev yapıp içinde vakit geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 arkadaş kardan ev yapıp içinde vakit ...
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.