Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli tutuklandı

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Elazığ’da girdiği binadan bakır kablo ve hurda çalarken suçüstü yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine gitti. Ekipler, şüpheli N.K.'yı (49) çaldığı hurda malzeme ve kablolarla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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