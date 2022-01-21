Araç deposundan yakıt çalan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da park halinde bulunan aracın depo kapağını kırarak araçta bulunan mazotu çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, cadde üzerinde park halinde bulunan aracın depo kapağının kırılarak araçta bulunan mazotun çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüphelinin İ.H.F. (32) olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan İ.H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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