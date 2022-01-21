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HD Elazığ Karakoçan, Kızılcabölükspor karşısında

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor'un konuğu olacak.

HD Elazığ Karakoçan, Kızılcabölükspor karşısında

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor’un konuğu olacak.
HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Kızılcabölükspor’la deplasmanda karşılaşacak. Sezonun ikinci devresine 21’lik Hacettepe galibiyetiyle merhaba diyen mavibeyazlılar, Denizli ekibi karşısında da 3 puan arıyor. Elazığ ekibinde bu maç öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmazken, kafile cuma sabahı havayoluyla İzmir’e, oradan da kara yoluyla Denizli’ye geçti.
23 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Kızılcabölük Semt Sahasında oynanacak maçı Manisa bölgesi C klasman hakemi Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Hakem Arslan'ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Fatih Deveci ve Manisa bölgesinden Gökmen Çambel yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Berkay Erdemir görevlendirildi. Bu mücadele öncesi HD Elazığ Karakoçan FK, 24 puanla 10. sırada bulunurken, Kızılcabölükspor 18 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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