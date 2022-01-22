Gençler Hazarbaba Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde bir program düzenledi. Elazığ depreminin yanı sıra pandemi döneminde de birçok faaliyette yer alan Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde düzenledikleri programla sucuk ekmek ve müziklerle gönüllerince eğlendi. Bu alanlarda görev alan herkese teşekkür eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bu yıl özellikle gençlik çalışmaları ve faaliyetleri için toplam dokuz genç ofis açmıştık. En son genç ofisimizi Fırat Üniversitesi’nde açıp öğrencilerimizle ikramlar bizden notlar sizden faaliyeti yaptık. Hem Gençlik Merkezi hem de genç ofislerimizde gençlerle birlikte olmaya ve onların bilişsel sosyal ve kültürel yönlerini katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda gençlerimizle gönüllülük faaliyetleri 2022 yılı içerisinde hız kesmeden devam edecek. Ben bu anlamda gençlik merkezimize ve genç ofislerimize gelen gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Buralarda görev alan idareci arkadaşlarım şube müdürlerim Gençlik Merkezi müdürlerimiz ve gençlik liderlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

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