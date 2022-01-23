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Karaciğer nakli için cezaevindeki yeğeninin çıkmasını bekliyor

İHA

Elazığ'da yaklaşık 25 yıldır karaciğer hastası olan Ramazan Kalkan, nakil için cezaevinde bulunan yeğeninin çıkmasını bekliyor.

Karaciğer nakli için cezaevindeki yeğeninin çıkmasını bekliyor

Elazığ'da yaklaşık 25 yıldır karaciğer hastası olan Ramazan Kalkan, nakil için cezaevinde bulunan yeğeninin çıkmasını bekliyor.
Elazığ’da yaşayan 52 yaşındaki Ramazan Kalkan, 25 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede karaciğer hastası olduğunu öğrendi. Bu süreçte birçok hastane gezerek tedavi olan Kalkan’ın rahatsızlığı giderek arttı. Tedavilere cevap vermeyen Kalkan’ın uzmanlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda organ nakli olması gerektiği söylendi. Kızından alınan doku örneklerinin uyuşmasına rağmen nakil yapılacak karaciğerin gelişiminin yeterli düzeyde olmadığı gerekçesiyle doktorlar tarafından ameliyat iptal edildi. Yaklaşık üç yıl önce karıştığı kavgadan dolayı hüküm giyen 25 yaşındaki yeğeninin dokularının uyuşabileceğini öğrenen Kalkan, gerekli testlerin yapılması için sürecin bir an önce tamamlanmasını istedi.
Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ramazan Kalkan, "30 yıldan fazladır karaciğer hastasıyım. Şu ana kadar Ankara, İstanbul, Malatya ve tüm çevre hastanelere gittim ama bir türlü nakil olamadım. Gençsin, iyileşirsin dediler. Tedavi yöntemi ile iyileştirmeye çalıştılar, antibiyotik yöntemi ile ama maalesef bir türlü düzelemedim. En son geçen ay tedavi olmak için gittiğim Fırat Üniversitesi Hastanesinde ağrılarım tutunca oradaki doktorların yaptığı tetikler sonucu acilen karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediler. Malatya’da nakil olunması gerekiyor dedi. Malatya’ya gittim nakil olmak için orada da yapılan tetik ve tahliller sonucunda gerçekten de ciğerimin görevini yapamama eşiğine geldiğini söylediler. Oradaki doktorlar da bana acil olarak bir verici bulmam gerektiğini söylediler” dedi.

"Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı"
Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyen Kalkan, "Verici olarak sadece kızımın Karaciğeri uydu bana. Birlikte Malatya’ya gittik. Onda da yapılan tahliller sonucunda her şeyi uyumlu çıktı ancak kızımın ciğeri benim bünyemi kaldıracak yeterlilikte olmadığı için onun naklini iptal ettiler. Şu anda tek umudum yeğenim ama o da cezaevinde. Doktorların dediğine göre, onun kan grubu benim kan grubumla aynı olduğu için yeğenimin karaciğeri bana uyumu daha fazla olduğunu söylediler. Maalesef o da cezaevinde olduğu için yetkililerden gerekli izinlerin çıkarılıp, yeğenimin Malatya’ya götürülüp, gerekli testlerin yapılıp uygun olduğu zaman bir an önce nakil yapılmasını istiyorum. Çünkü her geçen gün benim sağlığım kötüye gidiyor. Artık ciğerim çalışamaz bir duruma geldi” diye konuştu.
Eşi Serpil Kalkan ise Ramazan'ın 25 yıldır karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü kaydederek, "Sürekli hastanelerde. Ankara ve İzmir’e gitti ancak eşim son noktaya geldi. Eşim nakil bekliyor. İlk önce çocuklarınki uygun olur dediler. Kızımın uyumlu çıktı. Kan grubu başvurusu yaptık ancak kızımınki yeterli gelmedi. Şimdi sadece eşimin yeğeni cezaevinde, onun kan grubu uygun. Vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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