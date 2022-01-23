Yolu kardan kapanan köyde ilacı biten hastanın yardımına jandarma koştu

Elazığ’da yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde ilacı biten hastanın imdadına jandarma ekipleri koştu. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, aldıkları ilaçları hastaya ulaştırdı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında merkeze bağlı Kuşhane köyünün de yolu kapandı. Köyde yalnız yaşayan şeker hastası ve yatalak Orhan Bektaş (52), 112 acil ihbar hattını arayarak kullanmakta olduğu ilaçların bittiğini ve temin edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, Aktaş’ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü. O zorlu yolculuk ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Ellerinde ilaçlarla jandarma ekiplerini karşısında gören Aktaş, büyük sevinç yaşadı.

İlaçları teslim eden jandarma personeli, "Devletimiz her zaman yanındadır. İstediğiniz saatte 7 gün 24 saat telefonumuz açık. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak için hizmetteyiz” dedi.

Sevinç gözyaşları döken Aktaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim. Allah razı olsun" diyerek jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.