Yol kardan kapandı, ekipler Berfin bebek için seferber oldu

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 4 gündür ulaşım sağlanamayan Altınuşağı Doğanlar mezrasındaki 1 buçuk aylık Berfin bebeğin ihtiyaçları ekiplerin uzun uğraşları sonucu giderildi.

Baskil'de kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Altınuşağı Doğanlar mezrasında 4 gündür ulaşım sağlanmazken, 1,5 aylık Berfin bebeğe götürülmesi gereken bebek malzemeleri, İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın da katılımıyla İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu iletildi.

Görevlerini yerine getirirken vatandaşlardan hayır duasını almanın kendilerine güç ve kuvvet verdiğini dile getiren Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, "İl Özel İdaresi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Altınuşağı Doğanlar mezrasında 4 gündür ulaşım sağlanamayan 1 buçuk aylık Berfin bebeğimizin ihtiyacı olan malzemeleri ulaştırdık. Hamdolsun görevimizi yaparken hayır duası almak, bize güç veriyor. Anadolu insanı hikmet ehlidir" diye konuştu.

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