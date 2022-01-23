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Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı

DHA

Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremzede vatandaşlar için konut yapımı sürerken yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ 4 Nolu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıp 24 bin 537 konutun yapımının planlandığını belirterek, "Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı" dedi.
Elazığ´ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ´da 37, Malatya´da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin etkisiyle 4 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken devletin çalışmasıyla ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteynerkentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu. Daha sonra 10 milyar TL yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşaatına başlanıldı. 24 bin 537 konutun ve 1352 iş yerinin planlanması yapılarak şimdiye kadar 14 bin 310 konut ve 246 işyeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edildi. İl genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlanırken geri kalan konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.
TOKİ 4 Nolu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve  24 bin 537 konutun yapımının planlandığını belirterek, şunları söyledi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 14 Şubat 2020'de ilk konutun ihalesi yapılarak konut üretimine başlanıldı. Depremin birinci yılında 8 bin konutun üretimi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bugün itibariyle depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özverili çalışmasıyla 18 bin 530 konut tamamlanarak hazır hale getirildi. Deprem sonrasında 10 milyar TL yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşaatına başlanıldı. Bunların 47 noktasında konut inşaatı tamamlandı. Elazığ'da yapımı devam eden konutlardan 6 bin 565 adedi kentsel dönüşüm olarak tamamlandı. Bunlardan 15 bin 280 adedi afet konutu, bunların içerisinde 3 bin 375 adedi köy evi olarak planlandı, yapımı devam etmekte. 1164 adet konut ise sosyal konut olarak üretimine devam edilmekte. Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı. Bu yıl içerisinde de geri kalan inşaat imalatlarının tamamının bitirilmesi planlanmakta. Elazığ'da üretilen konutlarla birlikte 1352 adet dükkanın inşasına başlanmış, 884 adeti teslime hazır hale getirilmiştir. Güvenli yapılarda ikamet etmedikleri hasar tespit çalışması ile belirlenen hak sahiplerinin güvenli yapılara kavuşturularak 100 binin üzerinde vatandaşımızın hak sahibi olması sağlandı. Bu da Elazığ nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül etmektedir."
Kura sonucunda çıkan yeni evini gezen Engin Umay ise, "Depremde benim de evim hasar gördü. Bugün kurallarımız çekildi ve dairemi gördüm, çok beğendim. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler, Allah herkesten razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-01-23 11:30:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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