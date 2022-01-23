Elazığ Basketbol Kulübü, grubunda liderliği garantiledi

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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 8. hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Atlas Tigers’i 7967 yenerek grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Adana ekibi Atlas Tigers’la karşılaşan Elazığ Basketbol Kulübü, rakibini 7967 yenerek, A Grubunu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Menderes Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Elazığ Basketbol Kulübü, ilk periyodu 2012 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan bordobeyazlılar, devreye 4033’lük üstünlükle girmeyi başardı. 3. periyotta da 20 sayı üreten Elazığ Basketbol Kulübü, bu dilimi de 6042 önde geçti. Mücadelenin son periyodunda hata yapmayan bordobeyazlılar, parkeden 7967 galip ayrılarak namağlup unvanını sürdürdü ve 8’de 8 yaptı.

Elazığ Basketbol Kulübü, 9. haftada yine deplasmanda Giresun Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

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