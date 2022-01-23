Kar nedeniyle yolları kapanan köylüler at ile erzak taşıdı

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünün sakinleri, aldıkları yaşam malzemelerini yükledikleri atlarla 5 kilometrelik yolu kat etti.
Elazığ’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesi ile Güllüce köyü arasındaki 5 kilometrelik yol aşırı kar yağışı nedeniyle kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köyde yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için at ve katırlar ile Beyhan beldesine giderek yaşam malzemeleri aldıktan sonra tekrar köylerine döndü. Öte yandan ekipler, kapalı olan köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.