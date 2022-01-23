Elazığ’da 41 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma sürüyor

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Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 41 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Elazığ Valiliği İl Özel İdare ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu 506 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yolu ulaşıma kapalı olan Baskil ilçesine bağlı 11, merkeze bağlı 7, Maden’e bağlı 7, Karakoçan’a bağlı 1, Keban’a bağlı 2, Palu’ya bağlı 2 ve Sivrice’ye bağlı 11 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

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