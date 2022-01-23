Bursa’daki cinayetin zanlısı Elazığ’da yakalandı

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Bursa’da geçtiğimiz gün bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı, Elazığ’da yakalandı.

Olay geçtiğimiz cuma günü Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre yolda yürüyen Suriye uyruklu H.D. ve M.D. çifti silahlı saldırıya uğramış, olayda H.D. hayatını kaybetmiş, M.D. ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi S.E., geldiği Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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