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"Döviz kuru düşmesine rağmen tekstil ürünlerindeki fiyat artışı devam ediyor" Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış: "Döviz kuru düştü, tekstil ürünlerinde artış devam ediyor"

İHA

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde döviz kurunun düşmesine rağmen tekstil ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini belirterek, fırsatçılığın önüne geçilmesini istedi.

"Döviz kuru düşmesine rağmen tekstil ürünlerindeki fiyat artışı devam ediyor" Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış: "Döviz kuru düştü, tekstil ürünlerinde artış devam ediyor"

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde döviz kurunun düşmesine rağmen tekstil ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini belirterek, fırsatçılığın önüne geçilmesini istedi.
Döviz kurlarının artış göstermesi tekstil sektöründe de fiyat artışlarına neden oldu. Özellikle girdi maliyetinin artış göstermesinin, tekstil ürünlerine zam olarak yansıdığını ancak döviz kurundaki geri çekilme sonrasında dahi tekstil ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini söyleyen modacı Mehmet Sait Dalmış, pek çok ürünün fahiş fiyatlar üzerinden piyasaya sunulduğunun altını çizdi.

“Yüzde 400 fark koyarak satış yapılıyor”
Modacı Mehmet Sait Dalmış, tekstil sektöründeki fahiş fiyatlandırmanın ciddi bir sorun olmaya başladığını ifade etti. Kimi zaman yüzde 400’lere varan oranda ürünlere fark konulduğunu kaydeden Dalmış, bu durumun akıl dışı olduğunu vurguladı. Şu an piyasa fiyatlarının olması gerektiğinden çok daha fazla olduğunu aktaran Mehmet Sait Dalmış, burada fırsatçılık yapıldığını bildirdi. Bir moda tasarımcısı olarak tekstil sektöründeki fahiş fiyatların kendilerini de etkilediğini dile getiren Mehmet Sait Dalmış, bu akıl dışı fiyatlandırmaların kesinlikle makul seviyelere çekilmesinin şart olduğunu söyledi. Çoğu zaman tekstil sektöründeki fiyatların döviz kuruna bağlandığını bildiren Dalmış, “Bu durum hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü döviz kurundaki artış miktarıyla tekstil sektöründeki fiyatlandırma arasında uçurum bulunuyor. Üstelik döviz kurundaki geri çekilmenin etkisi hiçbir şekilde tekstil sektörü fiyatlarına yansımış değil” dedi.

“Tekstil sektöründeki fiyat artışı kontrol edilmeli”
Tekstil sektöründeki fahiş fiyat artışına dikkat çeken modacı Mehmet Sait Dalmış, “Oluşan yeni fiyat artışının kontrol edilmesi şart. Fırsatçılar çoğunlukta. Şu anki ücretler olması gerektiğinden çok daha yüksek bir rakamda. Oluşan yeni fiyatlar moda sektörünü de olumsuz etkiledi. Tekstil dünyasının içerisinde yer alanlar da fahiş fiyatlardan rahatsız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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