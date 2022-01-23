Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Lice Gençlikspor: 0

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 10. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Diyarbakır ekibi Lice Gençlikspor’u set vermeden 30 mağlup etti.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler 2516, 2512 ve 2514 şeklinde sonuçlandı. Puanını 23 yaparak liderlik koltuğuna oturan Elazığ Belediyesi Voleybol, 11. haftada deplasmanda 1955 Batman Belediye ile karşılaşacak.

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