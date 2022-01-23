Geçtiğimiz hafta yaşanan korona virüs vakalarından dolayı Hatayspor maçı ertelenen Elazığ İl Özel İdare, 15. hafta maçında konuk ettiği Ankara ekibi Nesibe Aydın’a 7962 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Nesibe Aydın’a 7962 mağlup oldu. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 2514 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı arttıran Nesibe Aydın, devreye 5228’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare rakibini 8 sayıda tutmayı başarsa da bu periyotta başkent takımının 6042’lik üstünlüğüyle geçildi. Maçın son periyodunda hata yapmayan Nesibe Aydın, parkeden 17 sayı farkla 7962 galip ayrılmasını bildi. Ankara ekibinde Kamile NacicKaite kaydettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Elazığ İl Özel İdare’de Chanel Mokango’nun 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.