Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahıs, jandarma tarafından kurtarıldı.



Olay, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Baltaşı köyü Hacı Kamber Çeşme Mevkiinde 4 aracın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4x4 araçlarla Bozçanak köyü yol ayrımına kadar gidebildi. Ardından ekipler, yürüyerek kar ve tipi altında yaklaşık 500 metre yürüyerek aracı arıza yapan ve donma tehlikesi geçiren Mehmet Dolakay’a (40) ulaştı. Mehmetçik tarafından kurtarılan Dolakay, Kayaönü köyüne getirildi.

Isınması sağlanan Dolakay’ın sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.