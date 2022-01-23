Vali Toraman depremden yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

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Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, vali yarımcıları ve ilgili kurum müdürleri depremin ikinci senei devriyesinde depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

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