Protokolden depremzedelere ziyaret



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak depreminin yıl dönümünde depremzedeler, il protokolü tarafından ziyaret edildi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Bu kapsamda depremin ikinci yılında Elazığ il protokolü depremzede ailelerle bir araya geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve eşi Neşe Sel ile Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu, Recep Gündüz, İsmail Alsancak, AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen, deprem nedeniyle yakınlarını kaybeden depremzedeleri ziyaret ederek sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-23 20:13:28



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