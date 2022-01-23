Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Elazığ’da kar yağışı ve tipi sebebiyle ElazığDiyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yaşanan kar ve tipi nedeniyle ElazığDiyarbakır Yolu 2378 kilometreler arası trafiğe kapatıldı. Ayrıca yine BingölElazığ Yolu 641 kilometreler arası da trafiğe kapatıldı.



Öte yandan, SivriceGözeli, BaskilKuşsarayı, PaluBeyhanGökdere, Arıcak, MadenAlacakaya, BaskilAydınlar, KarakoçanKığıAdaklı yolları belirli kilometrelerinin tipi ve kar nedeniyle trafiğe geçici süre kapatıldığı bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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