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Arıcak kara teslim oldu

İHA

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kara teslim oldu. Kar ve tipi nedeniyle karayolu ulaşımının da kapalı olduğu ilçede evler kara gömüldü.

Arıcak kara teslim oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kara teslim oldu. Kar ve tipi nedeniyle karayolu ulaşımının da kapalı olduğu ilçede evler kara gömüldü.
Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar ve tipi nedeniyle ElazığArıcak yolunun 1530. kilometreleri arası ve tüm köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yoğunbilek köyünde evler adeta kara gömülürken, soğuklardan dolayı çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.
Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışından dolayı 10'u Arıcak ilçesine bağlı olmak üzere kent genelinde toplamda 531 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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