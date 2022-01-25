Ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift için zamanla yarıştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Topaluşağı köyünde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çifte 12 saatlik uzun uğraşlar sonucunda ulaşıldı. Yaşlı çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Topaluşağı köyünde ikamet eden İsmet ve Hayriye Topaloğlu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sobadan çıkan gazdan zehirlendiklerini ifade etti. Bunun üzerine ekipler, kar ve tip nedeniyle yolu kapalı olan köye harekete geçti. Yaşlı çift için seferber olan jandarma ve sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi araçlarının yardımıyla 12 saatlik çalışma sonucu köye ulaştı. Yaşlı çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Topaloğlu çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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