Elazığ’da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da bir eczanede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir eczanede hırsızlık olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde hırsızlar tarafından içeri girmek için kullanılan pencerenin ve doğalgaz borusunun zarar gördüğü, çalınan herhangi bir şeyin olmadığı anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin E.D. ve A.K. olduğu tespit edildi.

2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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