Enerji kahramanlarının karlı yollarda zorlu mücadelesi sürüyor Kentin enerji kahramanları, zorlu kış şartları altında bölgede çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

Elazığ’da elektrik dağıtım şirketine bağlı saha ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen arızaları giderebilmek için kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu bölgelere güçlükle ulaşıyor. Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle araçların giremediği bölgelere ulaşabilmek için yürüyerek elektrik arızasını gidermeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elazığ’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle zaman zaman kar ve buz yükü kaynaklı elektrik arızaları meydana geliyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, il genelinde meydana gelen arızaları gidermek için 7 gün 24 saat özveriyle yoğun mesai harcıyor. Kışın yoğun olarak etkisini gösterdiği olumsuz hava şartlarıyla birlikte 51 farklı noktada iletken kopması, 133 direk yıkılması yaşanan bölgede toplamda 9 bin 500 metre şebeke de arıza onarım bakım işlemleri yürüttü. Zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyan ‘enerji kahramanları’ olarak bilinen ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 1 metreyi aştığı mahalle ve köy yollarında bulunan arızalara yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Kışın dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanan ekipler, zorlu şartlar altında çalışarak meydana gelen arızaları onararak vatandaşların mağdur olmamaları için bölgede yoğun mesailerini sürdürüyor.

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