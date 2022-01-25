Elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri il merkezinde bir kamu kurumuna ait atıl alandan hırsızlık olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde hırsızlık amacıyla kuruma girildiği ancak çalınan herhangi bir şeyin olmadığı anlaşıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Ö.A. (36) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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