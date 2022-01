Elazığ’da otobüs seferlerinin açılmasıyla vatandaşlar otogara akın etti

Elazığ’da kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların tekrar açılmasıyla otobüs seferleri de başladı. Aynı zamanda Elazığ'da uçuşların da iptal olmasıyla vatandaşlar, ulaşımını sağlamak için şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar ve beraberindeki tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanmış, otobüs seferleri ise durdurulmuştu. Karayolları ekiplerinin hummalı çalışması ile yollar tekrar ulaşıma açılırken, iptal edilen seferler ise tekrar başladı. Seferlerin başlaması ve aynı zamanda Elazığ'daki uçuşların iptal olmasıyla birlikte vatandaşlar, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.

20 yıldır taşımacılık sektöründe olduğunu aktaran Erol Şimşek, “Bilindiği üzere ülkemizde yoğun bir kar yağışı var. Bundan dolayı bütün yollarımız kapalıydı. Şu an karayollarının çalışmalarıyla beraber, yollarımızı açmış durumdalar. Tabi bu arada geçen bir haftalık zamanda yolcularımızın çoğu mağdur oldu. Şu an yollar açık durumda. Araçları gönderiyoruz. Kazasız belasız yolcularımızı gidecekleri yerlere ulaştırıyoruz. Yaşanan bu kar yapılarından dolayı elimizden gelen bir şey yok. Ama karayolları ekipleri olsun devletimiz olsun, yolları şu an açtı. İnsanlara daha iyi bir hizmet vermek için yollardayız. Şu an araçlar gidiyor. Varacağı yerlere bir iki saat geç gidiyor. Onun dışında bir sıkıntı yok” dedi.

Fırat Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu belirten yolculardan Yunus Güzeltaş, “Fırat Üniversitesinde öğrenciyim. Hemşirelik okuyorum. Dün bilet aldım ama yolda kaldım. Keşke kalmasaydım. Buralar soğuk, dışarda da kalınmıyor. Biletim kar yağışından dolayı iptal edildi. Saat 13.00'da arabam kalkacak Bitlis’e gideceğim. Memleketime kazasız belasız döneceğim inşallah” diye konuştu.

