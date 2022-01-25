Elazığspor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kardan temizlenen sahada gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, anaoerobik çalışma ve dar alanda oyun ile sona erdi. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren, Gökhan Ekmen ve Cihan Canpolat, Okan Aytekin ve Ahmet Ertuğrul Öztürk katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.