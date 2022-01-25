HD Elazığ Karakoçan, yine İzmir’den dönemedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HD Elazığ Karakoçan FK’nın uçuşu, elverişsiz hava şartlarından dolayı üçüncü kez iptal edildi.

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında pazar günü deplasmanda Kızılcabölükspor’la karşılaşan ve sonrasında İzmir’e geçerek Adnan Menderes Havalimanı’ndan Elazığ’a dönmeyi planlayan HD Elazığ Karakoçan FK kafilesine üçüncü kez uçuş izni çıkmadı. Pazar gününden bu yana uçuşları hava muhalefetinden dolayı iptal olan mavibeyazlı ekip, şartların düzelmesi halinde çarşamba günü Elazığ’a dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.