Elazığ’da polis çocuklarla kar topu oynadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da devriye atan polis ekipleri, çocukların oyun oynama isteğini geri çevirmeyerek onlarla birlikte kar topu oynadı.

Elazığ’da geçen hafta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ekiplerin şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde devriye atan ekipler, oyun oynayan çocukların teklifini geri çevirmeyerek onlarla birlikte kar topu oynadı. Polisler ve çocukların kar topu oynamaları telefon kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.