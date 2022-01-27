Düğün salonun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Alacakaya ilçesinde bir düğün salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Olay sırasında salonda kimsenin olmadığı belirtildi.

Alacakaya ilçesinde belediye ait düğün salonu, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay sırasında kimsenin olmadığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-27 12:00:13



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