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HD Elazığ Karakoçan - BÜ Alanya Kestelspor maçı ertelendi

İHA

HD Elazığ Karakoçan - BÜ Alanya Kestelspor maçı ertelendi

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı HD Elazığ Karakoçan FKBÜ Alanya Kestelspor maçı da dahil olmak üzere TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ertelendi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçlarının tamamı ertelendi. HD Elazığ Karakoçan FK’nın erteleme talebinde bulunduğu BÜ. Alanya Kestelspor maçı dahil olmak üzere tüm talepleri değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Grup'ta oynanması gereken 22. hafta maçlarının tamamını ileri bir tarihe erteledi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizde devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubatta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak 22. hafta müsabakalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta maçlarının oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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