Elazığ Belediyesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ile Türk Kızılay Elazığ Şubesi, belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi ve bilgilendirme semineri düzenledi. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen programda eğitmen Hakan Yeter tarafından personellere hastaya veya yaralıya ilk ve doğru müdahale, temel yaşam desteği, kalp masajı, suni solunum, boğulma vakaları, kalp krizi esnasında doğru müdahale gibi hayati konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar geçen sürede hasta veya yaralıya nasıl davranılacağı konusunda da uygulamalı olarak bilgiler verildi.

Bilinçsizce yapılan ilk yardım uygulamalarının hayati tehlikelerle sonuçlanabildiği ve bu bağlamda bilinçli ve donanımlı bireyler yetiştirmenin de yerel yönetimlerin önemli bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Hakan Yeter, Elazığ Belediyesi’nin bu konuda çok duyarlı davrandığını ve düzenli olarak eğitim programları gerçekleştirdiğini aktardı.

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