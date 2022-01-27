Engelli genç ailesi ile kar topu oynadı, o anlar yürekleri ısıttı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası ailesi ile kar topu oynayan engelli Yavuz Şen’in videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şen'in kar topu oynarken yaşadığı mutlu anlar, yürekleri ısıttı.

Elazığ'da 5 kardeşli Şen ailesinin en küçüğü olan Yavuz Şen, doğumda beynine oksijen gitmediği için engelli kaldı. Önceleri tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabilen Şen, engelinin ilerlemesi ile artık sandalyeye de oturamaz duruma geldi. Günün bütün zamanını evde geçiren Şen’in kar topu oynama isteğini ailesi geri çevirmedi ve Şen'i dışarı çıkararak evlerinin bahçesinde kar topu oynadı. Yavuz Şen ve ailesinin kar topu oynama videosunu sosyal medya da büyük bir beğeni topladı.

Yavuz Şen’in kar topu oynarken yaşadığı mutluluk yürekleri ısıttı.

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