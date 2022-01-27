Elazığ'da gençler Harput'tan kayak yaparak indi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bir grup genç, tarihi Harput Mahallesi´nden kent merkezine kayak yaparak indi.

Kentte etkili olan kar yağışını fırsata çeviren bir grup kayaksever, trafiğin olmadığı gece saatlerinde 1250 rakımlı Harput Mahallesi'nden merkeze kadar kayak yaparak indi. Doğan Ünlü, Mustafa Ergücü ve Murat Uğur ve Taha Görateş, yaşadıkları anları cep telefonlarına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-01-27 15:53:13



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